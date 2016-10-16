18.10.2016 10:09 В Кировской области подорожает капремонт Стало известно, сколько кировчане будут платить за капремонт в 2017-м году. Правительство региона установило новый минимальный размер взноса за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. В будущем году он составит 7 рублей 90 копеек на один квадратный метр общей площади помещения. Это - на 80 копеек больше, чем сейчас.

В пресс-центре правительства отмечают, что ничего неожиданного в росте цен нет: постепенное увеличение суммы к оплате предполагалось еще в самом начале программы. При этом увеличение взноса, судя по всему, будет идти все время - вплоть до 2043 года.

Кстати, в министерстве строительства и ЖКХ Кировской области заявляют, что увеличение суммы взноса в 2017 году будет сделано сразу за два года - за 2017-й и за 2016-й (поскольку в этом году плату не поднимали).

В Вятском крае в областную программу капремонта включены 10 тысяч 27 домов. Работы рассчитаны на тридцать лет. На сегодняшний день в области отремонтировали уже 724 жилых дома (во всех районах региона). ‹‹ К списку новостей