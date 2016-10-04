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В кировском радиоэфире взойдет "Звезда"

В радиоприемниках жителей Кирова появится ещё одна радиостанция. Радио "Звезда FM" будет вещать на частоте 88,7 МГц. Старт запланирован на 2017 год. Известно, что по большей части это будет "разговорное" радио, в эфире которого "больше говорят", чем крутят музыку. Соотношение музыки к диалогам и монологам составит соответственно примерно 20 и 80 процентов.
Известно, что появление новой радиостанции в заявке, поданной на получение частоты, поддержали врио губернатора Кировской области Игорь Васильев, председатель Законодательного собрания края (а на момент подачи заявки - глава города Кирова) Владимир Быков, а также Вятская торгово-промышленная палата, Союз офицеров и опорный вуз Кирова.
Победители конкурса обещают, что количество местных программ будет приличным. Планируются включения кировских выпусков новостей, аналитика и интервью с известными людьми, программа для тех, кто за рулём.
На сегодняшний день "Звезда" вещает почти в 40 крупных городах страны. В эфире станции звучат программы "Была история" (поучительные истории об известных персонажах в форме анекдотов), "Дело техники" (о предметах, которые нас окружают), "Несостоявшиеся интервью" (реконструкции возможных интервью с известными полководцами, учеными, первооткрывателями), "Полевая кухня" (о вкусной и здоровой пище).

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