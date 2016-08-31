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Футболист Алексей Смертин пробежит по "Вятским холмам"

4 сентября в город Киров приедет известный футболист, бывший капитан сборной страны по футболу Алексей Смертин. Он примет участие в полумарафоне "Вятские холмы", в котором пробежит дистанцию в 21 километр. Радиостанция "Эхо Москвы в Кирове" сообщает, что приглашение выйти на кировский старт Смертину сделала Анна Альминова, чемпионка Европы по легкой атлетике и уроженка Кировской области.
Известно, что забег стартует с Театральной площади города. Там же будет и финиш полумарафона. Приверженцы здорового образа жизни, для которых 21-го километра окажется слишком много, смогут выбрать меньшую дистанцию - 3 километра или 10 километров. Участникам "Вятских холмов" вручат памятные призы и медали. Победитель на дистанции 21 километр получит право на участие уже в международном соревновании, которое пройдет в Амстердаме.

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