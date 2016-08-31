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Киров не попал в экологический "антирейтинг"

В России назвали города с самой плохой экологией. В список из девяти пунктов не попал ни один населенный пункт Кировской области.
По мнению министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского (который и стал "автором" своеобразного антирейтинга), хуже всего обстоят дела в российской столице, а также в Норильске, Иркутске, Чите, Дзержинске, Красноярске, Екатеринбурге, Челябинске и Магнитогорске.
Называя эти города, министр исходил "из абсолютных показателей по загрязнению воздуха", которые являются основным фактором, влияющим на здоровье людей.
Полный и официальный рейтинг городов РФ по состоянию экологии будет опубликован в октябре. Тогда и станет известно, как выглядит ситуация с городами Вятского края на общероссийском фоне.
Сергей Донской отметил, что в последнее время муниципальные и региональные власти в России стали уделять больше внимания экологии. Но, по мнению министра, средств, которые выделяются на эти цели, всё-таки недостаточно.

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