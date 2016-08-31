01.09.2016 01:59 Мария Гайдар начала писать стихи на украинском Бывшая соратница Никиты Белых по работе в правительстве Кировской области Мария Гайдар решила попробовать свои силы в поэзии. Премьеру своего первого стихотворения бывшая вятская, а ныне одесская чиновница устроила в социальной сети Facebook.

Сочинение размещено там с небольшим комментарием, в котором политик просит "не судить её работу слишком строго". Для тех, кто плохо понимает по украински, можно сообщить, что в четырнадцати рифмованных строках Гайдар пишет про вооруженный конфликт на Донбассе. Происходящее там она оценивает с позиций киевских властей, что уже успели оценить украинские читатели, которым стих понравился.

"Спасибi тобi Марiйко!" - пишут они в комментариях под стихотворением в Facebook. Впрочем, некоторые пользователи отмечают, что Гайдар допустила ряд грамматических ошибок, а кто-то из пользователей вообще возмущается тем, что "иностранная чиновница, прожив в Украине всего ничего, вдруг начинает признаваться ей в неистовой любви".

Остается добавить, что когда-то, на заре своей работы в Кирове, Мария не жалела теплых слов и в адрес Вятки, с которой на тот момент еще не успела познакомиться.

- Для меня Вятка всегда была как Лапландия - какой-то чудесный сказочный край, где происходят чудеса, волшебные природные явления и все совершенно по-другому, - говорила она в интервью в свой первый визит в Киров. - А ведь в принципе так оно и есть на самом деле: именно в Вятке сохранился большой крестный ход, в который люди идут за исцелением, пониманием смысла жизни и, конечно, чудом... ‹‹ К списку новостей