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29.09.2016 00:21

Никита Белых теперь ждет писем в 99-й камере "Лефортово"

У Никиты Белых сменились номер камеры в СИЗО "Лефортово" и, соответственно, адрес для писем. Из 85-й камеры его перевали в 99-ю. Всё остальное осталось прежним. Экс-губернатор, как и раньше, ждет рукописных посланий в городе Москва, на улице Лефортовский вал, дом 5. Тем, кто соберется отправить из Кирова весточку Никите Белых, надо добавить еще и такую информацию: на почтовом конверте должен быть указан номер почтового ящика - 201, ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ.
О переводе экс-главы в новую камеру сообщила в социальных сетях невеста подозреваемого в получении взятки политика - Екатерина Рейферт. Кроме того, она вновь попросила представителей прессы не обсуждать предстоящую свадьбу с Белых.Однако уточнила при этом, что в ближайшее время бракосочетания не произойдет.
Отметим, что смена камер для находящихся в СИЗО - дело обычное. Традиционно это происходит раз в полтора-два месяца. При этом меняется и сосед заключенного по камере.

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