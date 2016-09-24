29.09.2016 11:59 Новую сцену на Театральной площади Кирова поставят в 2017 году На Театральной площади города Кирова будет новая сцена. Вопрос уже обсудили на совещании у главы администрации областного центра Александра Перескокова. Как сообщает пресс-центр города, в ближайшее время будет разработан проект сценического комплекса, который должен заменить демонтированный комплекс и гармонично вписаться в общий ансамбль Театральной площади.

Варианты оформления уже предложили вятские студенты опорного вуза ВятГУ, основные корпуса которого располагаются на "Театралке". Отметим, что строительство сцены начнется не раньше 2017 года.

Театральная площадь - центральная в Кирове. Ранее у нее были другие названия - Хлебная, Старая Хлебная и Конституции. На площади проходят парады в честь Дня Победы, а также культурно-массовые мероприятия. Самыми масштабными из них, пожалуй, были концерты Александра Малинина и группы "Рок-острова" в 1990-е, когда на площади собралось огромное количество горожан.

Зимой здесь также многолюдно. К новогодним праздникам на Театральной строится ледовый городок, заинтересовавший пару лет назад авторов программы "Вечерний Ургант": в передаче рассказывалось о ледовом лабиринте, построенном из блоков с вмерзшими в лед рыбами. ‹‹ К списку новостей