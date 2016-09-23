29.09.2016 00:24 В Кирове закрыли нелегальную сауну В подвале обычного жилого дома в Кирове работала "подпольная" сауна. Закрыть её удалось после обращения граждан, которым надоело соседство с парилкой.

Помывочное заведение располагалось в доме на улице Володарского. Чтобы прикрыть турецкую баньку жильцам пришлось подписываться под коллективным посланием в администрацию города.

Проверка, проведенная по обращению, подтвердила: из-за сауны в доме действительно была повышенная влажность, повышалась температура в квартирах и появлялись разные посторонние запахи.

В придачу к этим нарушениям добавились и нарушения требований пожарной безопасности. А также то, что в помещении (кстати, имеющем административное назначение) была проведена несогласованная перепланировка.

В кировский суд уже поступила жалоба от ИП - владельца сауны, который пытался оспорить решение районного суда о запрете на работу "баньки". Однако жалобу было решено оставить без удовлетворения. ‹‹ К списку новостей